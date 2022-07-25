ЕС расширит сотрудничество с Арменией Еврокомиссия направит €7,7 млн на расширение сотрудничества между ЕС и Арменией

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Еврокомиссия направит €7,7 млн на реализацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, сообщает RT. Согласно документу, ЕК планирует поддержать Ереван в процессе проведения реформ.

Проект будет содействовать правительству Армении в процессе проведения реформ, реализации CEPA и стратегической коммуникации, — говорится в сообщении.

Программа рассчитана на четыре года и будет способствовать программным инициативам и коммуникациям делегации ЕС в Армении.

Посольство США в Ереване на своем сайте анонсировало конкурс Track II с призовым фондом $400 тысяч. Эти деньги могут достаться тому, кто сможет помирить армян и азербайджанцев. В проекте, рассчитанном на год, смогут принять участие молодежь, журналисты, ученые и другие лидеры общественного мнения. Ключевая цель состязания — «объединить людей по обе стороны конфликта», сказано в аннотации.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября 2020 года.