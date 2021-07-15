ЕС намеревается открыть въезд для привитых россиян

Евросоюз направил в Россию техническую информацию об электронных COVID-сертификатах, которые начали функционировать на территории стран этим летом. Признание сертификатов вакцинации российский Минздрав планирует обсудить с европейскими коллегами в ближайшее время, пишут «Известия».

Если соглашение между российскими и европейскими медиками будет достигнуто , то россиянам не придётся ждать, пока будет одобрена заявка на признание вакцины «Спутник V». Они смогут посещать страны ЕС по сертификату о вакцинации российским препаратом.

К обсуждению будут подключены заинтересованные федеральные органы. Минздрав отмечает целесообразность поддержать инициативу по конструктивному международному диалогу.

Европа после третьей волны коронавируса этим летом запустила международный туризм. Но россияне могут попасть только в ограниченное число стран союза. Это связано с тем, что российская вакцина не получила одобрения в Европе, а препараты ЕС не признаются в России. Тем не менее, в российский Минздрав поступило предложение обсудить процедуру применения цифровых сертификатов, которые подтверждают факт вакцинации, а также вопрос об их эквивалентности.

Ранее сообщалось, что страны — участницы Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждают взаимное признание сертификатов вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).