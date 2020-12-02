ЕС хочет работать с Вашингтоном по реформе ВОЗ

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Евросоюз на фоне выборов главы Соединённых Штатов Америки заявил о желании работать с Белым домом над реформой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), решение о выходе из которой было принято при нынешнем руководителе США Дональде Трампе, говорится в сообщении Еврокомиссии (ЕК).

ЕК на официальном сайте обнародовала предложения по «Новой повестке дня отношений ЕС и США для глобальных изменений». В документе указано, что «победа избранного президента Джо Байдена» в сочетании с новой геополитической и экономической реальностью, дадут уникальный шанс сформировать новый трансатлантический курс сотрудничества. В тексте говорится, что он может быть согласован во время саммита ЕС — США в первой половине 2021 года.

Letâs build a partnership that delivers prosperity, stability, peace and security for citizens across our continents and around the world.



Thereâs no time to wait letâs get to work.



More: https://t.co/t2Bd63I4oz #EUinTheWorld pic.twitter.com/yL6i2uRQjf — European Commission (@EU_Commission) December 2, 2020

Трамп в мае 2020 года заявил о намерении полностью оборвать все связи с ВОЗ. Он обвинил организацию в деятельности под контролем Китая. И именно азиатская держава и ВОЗ, по его мнению, не приняли своевременных мер в связи с распространением коронавируса. Трамп заявил, что США выйдет из ВОЗ с 6 июля 2021 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Европейский союз не вернётся к отношениям с Соединёнными Штатами, которые были до появления в Белом доме Дональда Трампа, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, с тех пор произошло много важных событий. Среди них он перечислил рост влияния Китая на мировой арене и выход Великобритании из ЕС.