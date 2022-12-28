Эрдогана выдвинули на Нобелевскую премию мира Глава парламента Турции выдвинул Эрдогана на Нобелевскую премию мира за действия на Украине

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп выдвинул кандидатуру президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира, передает агентство Anadolu. По словам законодателя, поводом для этого стали усилия Эрдогана по урегулированию кризиса на Украине.

У меня есть заявление на выдвижение президента Эрдогана на Нобелевскую премию мира. <...> Спикеры парламентов и депутаты из разных стран также подадут заявки, — подчеркнул Шентоп.

Ранее Эрдоган отметил, что турецкая сторона нацелена на прекращение конфликта между Россией и Украиной, а договоренности по зерновой сделке продемонстрировали наличие возможностей для дипломатического решения этой ситуации. Коснувшись этой же темы на встрече с молодежью в Эрзуруме, он сообщил, что Запад не пытался стать посредником в урегулировании кризиса на Украине и роль посредника в 2022 году взяла на себя Анкара, в том числе при реализации зерновой сделки.

На пресс-конференции по итогам участия в саммите G20 Эрдоган также заявил, что намерен убедить Россию и Украину сесть за стол переговоров. По его словам, победителей в украинском кризисе не будет, тогда как от мира выиграют все.