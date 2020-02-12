Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития заявил, что Анкара при действиях в Сирии будет исходить из ситуации на местах, а не из условий соглашений.
Политик подчеркнул, что атакующая населённые пункты в провинции Идлиб авиация больше не сможет свободно действовать в воздушном пространстве северо-западной части САР.
В ударах по мирным жителям в Идлибе президент Турции обвинил Москву и Дамаск. Эрдоган уточнил, что в последние дни в провинции погибли 14 турецких военнослужащих, а 45 получили ранения, писал NEWS.ru.
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