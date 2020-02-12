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Турецкие военнослужащие начнут атаковать сирийские правительственные войска вне идлибской зоны деэскалации, если те будут продолжать наступательные манёвры в провинции. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Политик также обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в Идлибе. Он подчеркнул, что Анкара не станет терпеть никаких нарушений в Сирии. Эрдоган уточнил, что в последние дни...