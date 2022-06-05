Эрдоган: Запад начал соглашаться с идеей Турции о реформировании СБ ООН

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что страны Евросоюза начали соглашаться с идеей Анкары реформировать Совет Безопасности ООН, пишет ТАСС. Ранее он заявлял, что именно сейчас настало верное время для подобных реформ. По его словам, система, когда только пять стран определяют судьбу всего человечества, не может быть правильной.

Система, которая определяет судьбу 193 стран — членов ООН пятью странами, несправедлива. Система должна быть снова реформирована. Когда мы говорим, что мир — больше пяти стран, мы пытаемся защитить права и общие интересы всего человечества, а не делаем это из интересов своей страны, — утверждает турецкий президент.

Эрдоган не в первый раз критикует работу ООН. Почти каждый год он говорит о том, что нужны определенные реформы, во время генеральных ассамблей организации.

В октябре прошлого года турецкий лидер отметил, что судьба всего мира просто не может решаться горсткой стран, которые одержали победу во Второй мировой войне. Эрдоган имел в виду пять стран — постоянных членов Совбеза ООН, которые вошли в его состав на правах победителей войны.

Ранее Эрдоган заявил, что западная система обеспечения безопасности близится к краху. По его мнению, в настоящее время она разрушается.