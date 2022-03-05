Эрдоган выразил надежду на телефонные переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным 6 марта, заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в субботу телеканалу NTV. Турецкая сторона подтвердила приверженность решению украинского кризиса дипломатическим путём.

Необходимо сесть за стол переговоров. Наш президент осуществляет очень интенсивную дипломатию. Завтра у нашего президента будут переговоры с Путиным, — заявил Калын.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара намерена инициировать встречу глав МИД России и Украины на форуме в Анталье при согласии сторон. По его словам, Турция является одной из немногих стран, которые способны наладить диалог с обеими сторонами.

До этого президент Турции Реджеп Эрдоган предложил посредничество в переговорах между Россией и Украиной. По словам главы управления по связям с общественностью администрации президента Фахреттина Алтуна, глава государства сделал такое предложение, поскольку Турция имеет крепкие связи с каждым из этих государств.

Утром 24 февраля Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Он заявил, что будет проведена «денацификация и демилитаризация» Украины. Президент РФ намерен отдать под суд всех ответственных за «кровавые преступления» против населения Донбасса.