Эрдоган выразил Алиеву соболезнования в связи с погибшими в Карабахе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в День памяти провёл телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Турецкий политик выразил коллеге соболезнования в связи с погибшими во время второй карабахской войны. Об этом сообщает агентство Trend.

Также Эрдоган поздравил Алиева с победой азербайджанской армии во второй карабахской войне. В свою очередь президент Азербайджана поблагодарил турецкого лидера и высоко оценил политическую и моральную поддержку Турции в ходе этого конфликта.

Главы государств выразили уверенность в том, что дружественные отношения между странами будут развиваться по всем направлениям.

Ранее Алиев во время обращения к народу в связи с Днём памяти поблагодарил Турцию за поддержку в период второй карабахской войны. По его словам, с первых часов вооружённого конфликта турецкий народ был солидарен с Азербайджаном.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.