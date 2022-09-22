Эрдоган сообщил о скорой встрече с Пашиняном в Праге

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Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он может встретиться с премьером Армении Николо Пашиняном в начале октября в Праге, передает РИА Новости. Отмечается, что это будет первая встреча лидеров между собой.

Эрдоган заявил, что может встретиться с Пашиняном в начале октября в Праге, — переедет агентство.

17 сентября Эрдоган заявил, что получил от азербайджанского коллеги Ильхама Алиева информацию о завершении операции на границе с Арменией. Эрдоган назвал действия Еревана провокацией, на которую Баку был вынужден отреагировать. Президент Турции также рассказал, что 20 октября посетит Карабах, где откроет аэропорт вместе с Алиевым.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе начались боевые действия. Баку и Ереван обвинили друг друга в обострении ситуации. Алиев заявил, что военная провокация Армении на границе является «огромным ударом» по нормализации двусторонних отношений.

Пашинян в свою очередь отметил, что конфликт с Азербайджаном может быть разрешен дипломатическим, политическим или военным путем, однако последний не рассматривается как единственный вариант развития событий.