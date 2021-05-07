Эрдоган рассказал, когда в Турции появится своя вакцина от коронавируса

https://static.news.ru/photo/cac742bc-af31-11eb-9246-96000091f725_660.jpg Тайип Эрдоган Фото: facebook.comfacebook.com/RTErdogan/RTErdogan

Турецкие специалисты закончат разработку собственной вакцины от коронавируса в сентябре-октябре 2021 года. Об этом заявил президент страны Тайип Эрдоган. Его слова передаёт РИА Новости.

В настоящее время Турция переживает очень тяжёлую ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. Вакцинация в стране началась в январе. Сначала республика использовала препарат CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech. С марта в государстве начали применять вакцину Pfizer/BioNTech. 30 апреля турецкий Минздрав одобрил российскую сыворотку от коронавируса «Спутник V» для экстренного использования.

Мы продолжаем активную работу по созданию отечественной вакцины от коронавируса, планируем завершить её разработку к сентябрю-октябрю, — сказал Эрдоган.

К настоящему моменту в Турции вакцинировались более 24 млн человек, свыше десяти млн получили обе дозы вакцины.

Ранее Тайип Эрдоган рассказал, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Они договорились, что в республике начнётся совместное производство препарата.

Он сообщил, что в Турцию поставят большой объём медикамента. После этого планируется наладить создание вакцины на предприятиях на территории страны.