Эрдоган: «Спутник V» будут делать в Турции

https://static.news.ru/photo/3054a1f4-af2f-11eb-9b82-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Они договорились, что в республике начнётся совместное производство препарата, передаёт РИА Новости.

Он сообщил, что в Турцию поставят большой объём медикамента. После этого планируется наладить создание вакцины на предприятиях на территории страны.

У нас были переговоры с Путиным по поводу российской вакцины «Спутник V», мы её получим в очень серьёзном объёме. Затем мы начнем её совместное производство в Турции, — поделился политик.

Накануне в Кремле сообщили, что Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры государств обсудили нагорнокарабахское урегулирование, в том числе работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, а также вопросы борьбы с коронавирусом.

Путин выразил готовность к наращиванию практического сотрудничества в области поставок российской вакцины «Спутник V». Эрдоган поблагодарил Россию за оказываемое содействие.