Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

https://static.news.ru/photo/b7a603c0-adac-11eb-84c6-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: XinHua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как уточняется , лидеры государств обсудили нагорнокарабахское урегулирование, в том числе работу российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня, а также вопросы борьбы с коронавирусом.

Отмечается, что Путин выразил готовность к наращиванию практического сотрудничества в области поставок российской вакцины «Спутник V». Эрдоган поблагодарил Россию за оказываемое содействие.

Предыдущий телефонный разговор президентов состоялся 9 апреля. В рамках беседы стороны обсудили ряд актуальных повесток: ситуацию в Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии, вакцину от COVID-19 производства РФ «Спутник V», Конвенцию Монтрё о судоходстве в Чёрном море.