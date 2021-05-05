Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
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Отмечается, что Путин выразил готовность к наращиванию практического сотрудничества в области поставок российской вакцины «Спутник V». Эрдоган поблагодарил Россию за оказываемое содействие.
Предыдущий телефонный разговор президентов состоялся 9 апреля. В рамках беседы стороны обсудили ряд актуальных повесток: ситуацию в Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии, вакцину от COVID-19 производства РФ «Спутник V», Конвенцию Монтрё о судоходстве в Чёрном море.