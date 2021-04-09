Президенты России и Турции обсудили провокации Киева в Донбассе

https://static.news.ru/photo/a6984a42-9944-11eb-bc4e-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин провёл телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили ряд актуальных повесток: ситуацию в Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии, вакцину от COVID-19 производства РФ «Спутник V», Конвенцию Монтрё о судоходстве в Чёрном море. Президент РФ по просьбе лидера республики изложил своё видение решения конфликта внутри Украины.

Подчёркнуто, что безальтернативной основой урегулирования является минский «Комплекс мер» 2015 года. При этом высказана обеспокоенность в связи с тем, что украинская сторона уклоняется от реализации Минских соглашений, а в последнее время возобновила опасные провокационные действия, направленные на обострение обстановки на линии соприкосновения, — говорится на официальном сайте Кремля.

Эрдоган дал высокую оценку действиям РФ по дальнейшей стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе и соблюдению трёхсторонних соглашений от 9 ноября 2020-го и от 11 января 2021-го. Кремль сообщил Анкаре о результатах недавних переговоров лидерами Армении и Азербайджана. Путин и Эрдоган выразили общее мнение о важности восстановления транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе.

Обсуждая планы республики построить Стамбульский канал, РФ обратила внимание на необходимость сохранить ради региональной стабильности и безопасности нынешнего режима черноморских проливов согласно Конвенции Монтрё 1936 года. По ней торговые суда всех стран имеют право проходить через проливы Босфор и Дарданеллы в мирное и военное время. Режим для боевых кораблей различается для черноморских и нечерноморских государств. Черноморские державы могут проводить через проливы свои корабли любого класса. Этот проход нужно предварительно согласовывать с властями Турции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин выразил соболезнования королеве Великобритании Елизавете II в связи со смертью её мужа принца Филиппа. Лидер пожелал королеве мужества и душевной стойкости. Он также попросил передать слова сочувствия членам монаршей семьи.

Принц Филипп Маунтбеттен, герцог Эдинбургский скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. В браке с Елизаветой II он прожил более 70 лет. За это время в семье родились четверо детей — принцы Чарльз, Эндрю и Эдуард, а также принцесса Анна.