Эрдоган распорядился об открытии Айя-Софии для мусульман 24 часа в сутки

https://static.news.ru/photo/0da457f8-cdda-11ea-944d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мечеть Айя-София в Стамбуле будет открыта для молитв мусульман круглосуточно, распорядился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора провинции Стамбул Али Ерликая.

Эрдоган дал указание, чтобы с сегодняшнего дня Айя-София была открыта для поклонений 24 часа в сутки. Мечеть Айя-София будет постоянно открыта. Мы благодарны нашему президенту, — цитирует его агентство.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 июля подписал указ об изменении статуса собора Святой Софии. Храм передан в собственность Управления по религиозным делам Турции, вследствие чего он стал действующей мечетью Айя-София.

Софийский собор возведён по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. Более тысячи лет он был самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи его переделали в мечеть. В 1934 году собор стал музеем и был включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Турецкие власти отменили также постановление от 1935 года, по которому собору был присвоен статус музея. Несмотря на то что собор вновь стал мечетью, христианам по-прежнему разрешат его посещать.

Как писал ранее NEWS.ru, в Кремле отказались комментировать решение Анкары о превращении собора в мечеть, поскольку это является внутренним делом Турции. В то же время выразили надежду на то, что турецкие власти будут учитывать его ценность как объекта всемирного наследия.