Эрдоган прокомментировал танец на территории армянского храма в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя инцидент с мужчинами, устроившими танцы на стене армянской церкви «Сурб Такавор» в Стамбуле, заявил, что случившиеся является провокацией.

Неуважение [к религии], которое было продемонстрировано у церкви в Кадыкёе, я расцениваю как провокацию, направленную против нашего единства, — подчеркнул турецкий лидер в телеобращении.

Ночью молодые люди устроила танцы на улице. Двое мужчин, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, забрались на стену церкви, где продолжили развлекаться. Ролик с мужчинами попал в Сеть, после чего разгорелся скандал. В администрации Стамбула сообщили, что все участники инцидента задержаны. Они находятся под домашним арестом.

Ранее в Турции отменили комендантский час. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров Турции.

С 1 июля государственные учреждения вернулись к обычным часам работы. Кроме того, в стране отменили возрастные ограничения на общественном транспорте.