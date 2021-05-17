Эрдоган «проклял» правительство Австрии за поднятый флаг Израиля

https://static.news.ru/photo/739ec210-b749-11eb-910c-96000091f725_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: facebook.com/RTErdogan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал решение властей Австрии поднять флаг Израиля над некоторыми федеральными зданиями в Вене. Об этом сообщает РИА Новости.

Я проклинаю австрийское правительство, которое вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своём государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершённый ею геноцид евреев, — отметил президент Турции.

Решение австрийских властей ранее объяснил канцлер Себастьян Курц. По его словам, флаг Израиля подняли над зданием его администрации в знак солидарности, поскольку «террористические атаки» против еврейского государства «заслуживают самого решительного осуждения». Флаг Израиля позже подняли и над зданием МИД Австрии.

Ранее стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган подверг критике американского лидера Джо Байдена за военную поддержку Израиля. Журналисты спросили у политика, как он прокомментирует продажу еврейскому государству высокоточного оружия на сумму $735 млн со стороны США. На что турецкий лидер заявил, что Байден, к сожалению, пишет историю своими окровавленными руками.