https://static.news.ru/photo/9bc34198-4680-11ea-93ff-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган и Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Турции Реджеп Эрдоган прилетел в Киев. Его встретил украинский коллега Владимир Зеленский. После этого почётный караул исполнил гимн страны для иностранного гостя, однако тот отреагировал неожиданным способом.

Видео встречи опубликовал Зеленский. На кадрах видно, как политики пошли по красной дорожке, после чего Эрдоган, повернувшись к караулу, сказал: «Слава Украине!». Военные в ответ произнесли фразу «Героям слава!».

Как ранее писал NEWS.ru, Эрдоган перед вылетом на Украину снова заявил, что Анкара не признаёт Крым российским. Он также отметил, что продолжит следить за положением на полуострове крымских татар.