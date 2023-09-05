Эрдоган оценил перспективы заключения мира на Украине Эрдоган: перспектив достижения мира на Украине на горизонте не просматривается

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Реджеп Тайип Эрдоган

Перспектив достижения мира на Украине на горизонте не просматривается, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, которые приводит РИА Новости, Анкара продолжит играть роль посредника в вопросах мирных и гуманитарных инициатив на Украине.

Позиция Турции в отношении продолжающегося конфликта на Украине однозначна. С самого первого дня мы всегда выступали за мир, диалог и дипломатию. Мы прилагали большие усилия для предотвращения дальнейшего кровопролития. Мы не усугубляли проблему и не подливали масла в огонь, мы старались добиться того, чтобы обе стороны встретились. К сожалению, конфликт, продолжающийся уже 1,5 года, все еще идет. Никаких перспектив для достижения мира на горизонте не просматривается, — сказал он.

4 сентября в Сочи прошла встреча турецкого лидера с президентом России Владимиром Путиным. Они обсудили зерновую сделку, а также затронули ряд других важных вопросов. В частности, речь шла о переговорах с Украиной. Эрдоган изъявил готовность выступить посредником в диалоге Киева и Москвы. Путин в свою очередь отметил, что турецкий президент уделяет огромное внимание урегулированию украинского конфликта.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил по итогу встречи, что никаких конкретных договоренностей президенты не достигли, поскольку не ставили такой цели. По его словам, которые цитирует РИА Новости, основной целью встречи была «сверка часов» и она была осуществлена.