Эрдоган не исключил встречу с Асадом

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Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не исключил встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, передает телеканал CNN Türk. Он заявил, что в политике не бывает «вечных обид и недовольства».

Возможно, в политике не бывает обид и недовольства, — заявил Эрдоган, отвечая на вопрос о возможности встречи с Асадом.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции заявил, что не обсуждал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом, хотя, по его словам, президенты знают, что такие операции возможны в регионе в любое время.

По словам турецкого лидера, операции по борьбе с терроризмом — это «только начало» мероприятий по обеспечению безопасности границ страны. Он подчеркнул, что Анкара вправе сама о себе «позаботиться» при проведении спецопераций.

Ранее турецкий лидер сказал, что Анкара провела воздушную операцию в Сирии и Ираке в связи с «отказом России» выполнить обещания по отводу курдских формирований от границы республики. Он также уточнил, что не обсуждал воздушную операцию с российским лидером Владимиром Путиным и с президентом США Джо Байденом.