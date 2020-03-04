https://static.news.ru/photo/81508ca8-5dfa-11ea-981e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не оставит Турцию во власти террористических организаций, сирийского режима и его сторонников. Также политик пообещал не бросать «угнетённых сирийцев».

Турецкий президент сообщил, что Европейский союз должен поддержать решение Анкары по Сирии. Он отметил, что приток беженцев не закончится до проведения в САР «свободных выборов» и принятия новой конституции.

Turkish President Erdogan on refugee crisis:



Europe closing borders to refugees, sinking boats violates Universal Declaration of Human Rights

Refugee influx won't end until free elections, new constitution in Syria

EU should support Turkeyâs solution in Syria pic.twitter.com/eRJwT7hfc2 — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 4, 2020

Эрдоган подчеркнул, что решение турецких властей не сдерживать мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз, полностью соответствует международному праву.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв пояснил, что Турецкая Республика насильственно перемещает беженцев из временных лагерей. По его словам, к границе с Грецией «выдавливают» около 130 тысяч мигрантов, писал NEWS.ru.