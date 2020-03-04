Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не оставит Турцию во власти террористических организаций, сирийского режима и его сторонников. Также политик пообещал не бросать «угнетённых сирийцев».
Турецкий президент сообщил, что Европейский союз должен поддержать решение Анкары по Сирии. Он отметил, что приток беженцев не закончится до проведения в САР «свободных выборов» и принятия новой конституции.
Turkish President Erdogan on refugee crisis:
Europe closing borders to refugees, sinking boats violates Universal Declaration of Human Rights Refugee influx won't end until free elections, new constitution in Syria EU should support Turkeyâs solution in Syria pic.twitter.com/eRJwT7hfc2
Эрдоган подчеркнул, что решение турецких властей не сдерживать мигрантов, пытающихся попасть в Евросоюз, полностью соответствует международному праву.
Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв пояснил, что Турецкая Республика насильственно перемещает беженцев из временных лагерей. По его словам, к границе с Грецией «выдавливают» около 130 тысяч мигрантов, писал NEWS.ru.