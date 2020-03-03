https://static.news.ru/photo/21cf5ace-5d79-11ea-acf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев сообщил о массовом насильственном перемещении беженцев из временных лагерей в Турции к границе с Грецией.

В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тыс. беженцев, — цитирует его ТАСС.

Отмечается, что ранее они находились во временных лагерях и большинство из них — афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Лишь треть составляют сирийцы. Журавлев считает, что Турция хочет «выдавить» беженцев в Грецию.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что конфликт в сирийской провинции Идлиб может вызвать приток в Европу более двух млн беженцев. Политик призвал немедленно прекратить военное противостояние, которое имеет очень большие шансы перерасти в войну, писал NEWS.ru.