https://static.news.ru/photo/78db9e62-79be-11e9-a0a8-fa163e074e61_660.jpg Президент Турции Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара продолжит свои попытки пролить свет на расправу над саудовским журналистом Джамалем Хашогги.

В своей колонке для The Washington Post политик назвал убийство Хашогги «самым влиятельным и противоречивым инцидентом 21-го века, за исключением террористических атак 11 сентября 2001 года». Эрдоган напомнил, что спустя год после расправы над колумнистом издания международное сообщество знает о произошедшем очень мало, и это, по его словам, вызывает серьёзную обеспокоенность.

В каком мире будут жить наши дети будет определено тем, станут ли известны когда-либо все аспекты смерти саудовского журналиста, — написал турецкий лидер.

Erdogan pens an op-ed on Khashoggi murder’s first anniversary:



Begins the article by reminding everyone 9/11, which Saudis were always accused of culpability



Draws a line between killers and Saudi state/king



Promises to investigate more https://t.co/71j4x4BDJW — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) September 30, 2019

Он отметил, что Анкара всегда видела и продолжает видеть Эр-Рияд как своего друга и союзника.

Однако, наша давняя дружба необязательно влечёт за собой молчание. Наоборот, как гласит турецкая пословица: «Настоящий друг говорит горькую правду», — подчеркнул Эрдоган.

Турецкий президент заявил, что расправа над журналистом — трагедия, а также явное злоупотребление дипломатическим иммунитетом. Он указал на создание очень опасного прецедента, так как убийцы путешествовали по дипломатическим паспортам и превратили дипломатическое здание в место преступления.

Возможно, более опасной является безнаказанность, которой некоторые убийцы, похоже, наслаждаются в королевстве, — написал Эрдоган.

Журналист Джамаль Хашогги, критиковавший политику королевства, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.

Власти королевства продали здание консульства в Стамбуле, где произошло убийство. До этого турецкое издание Sabah опубликовало запись разговора саудовского журналиста и его убийц, который состоялся перед расправой.

Саудовский наследный принц взял на себя ответственность за расправу над Хашогги, однако заверил, что не был осведомлён о происходящем. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд назвал случившееся «ошибкой» и «отвратительным преступлением», писал News.ru.