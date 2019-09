В своей колонке для The Washington Post политик назвал убийство Хашогги «самым влиятельным и противоречивым инцидентом 21-го века, за исключением террористических атак 11 сентября 2001 года». Эрдоган напомнил, что спустя год после расправы над колумнистом издания международное сообщество знает о произошедшем очень мало, и это, по его словам, вызывает серьёзную обеспокоенность.

Erdogan pens an op-ed on Khashoggi murder’s first anniversary:



Begins the article by reminding everyone 9/11, which Saudis were always accused of culpability



Draws a line between killers and Saudi state/king



Promises to investigate more