https://static.news.ru/photo/31e4f474-440a-11ea-b86f-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Эрдоган Фото: Ahmed Deeb/dpa/Global Look Press

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что истинной целью «мирного плана» по Ближнему Востоку, предложенного президентом США Дональдом Трампом, является «аннексия оккупированных палестинских земель».

Политик подчеркнул, что Анкара не намерена признавать «направленный на полное уничтожение Палестины и оккупацию Иерусалима» план, сообщает Anadolu Agency. Эрдоган отметил, что Иерусалим был и остаётся «ключом к миру» во всём мире.

Если это «древо мира» пострадает, то под его ветвями останется вся мировая архитектура безопасности, — заявил турецкий президент.

Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что озвученные администрацией американского лидера Дональда Трампа предложения по урегулированию палестино-израильского конфликта противоречат международному праву и не способствуют достижению мира на Ближнем Востоке. В ООН сообщили, что будут содействовать палестино-израильскому урегулированию, используя резолюции Совбеза, писал NEWS.ru.