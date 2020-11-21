Эрдоган хочет предоставить доступ к турецкой вакцине от COVID-19 всему миру

https://static.news.ru/photo/b590d82e-2c0d-11eb-8260-fa163e074e61_660.jpg Реджеп Тайип Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Турция планирует предоставить всему миру доступ к вакцине от коронавируса, разработанной в стране, заявил президент государства Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита «Большой двадцатки» (G20).

Надеюсь, что мы предоставим вакцину, которую произведёт Турция, на службу всему человечеству, — сказал он.

По его словам, G20 должна создать механизмы, которые обеспечат справедливый и эффективный доступ к медикаменту для каждого. Он уверен, что мир в целом и развитые страны в частности плохо прошли испытание на взаимопомощь и солидарность во время пандемии COVID-19.

Как писал NEWS.ru, главным вопросом для президента России Владимира Путина на саммите G20 стала борьба с коронавирусной инфекцией. Впрочем, эта тема будет хоть и важнейшей на саммите, но не единственной. Также участники G20 затронут проблематику сотрудничества в сфере цифровой экономики, борьбу с изменением климата и защиту окружающей среды, а также энергетику и противодействие коррупции.