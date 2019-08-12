https://static.news.ru/photo/64a20d18-bd12-11e9-8638-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vanessa Carvalho/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Финансист Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, оставался без присмотра в течение нескольких часов до того, как покончил с собой в тюрьме Манхэттена.

Охранник тюрьмы, где содержался Эпштейн, должен был проверять заключённого каждые полчаса. Однако финансист за несколько часов до самоубийства оставался без присмотра, сообщает The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

По данным газеты, штат охранников тюрьмы был не полностью укомплектован, что могло привести к менее тщательному присмотру за заключёнными.

66-летний миллиардер Джеффри Эпштейн совершил самоубийство 10 августа. Как ранее писал News.ru, генпрокурор США Уильям Барр был потрясён смертью финансиста.

Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов приняло решение начать расследование обстоятельств смерти мужчины.