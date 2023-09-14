«Эпохальный момент»: СМИ КНДР о встрече Ким Чен Ына и Путина ЦТАК назвало встречу Ким Чен Ына и Путина эпохальным моментом

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин и председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын

Встреча лидеров КНДР и России Ким Чен Ына и Владимира Путина стала эпохальным моментом, который установил новую веху в развитии отношений между странами, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Главы государства встретились 13 сентября на космодроме Восточный.

Традиционные отношения дружбы между КНДР и РФ, укрепленные через проверку истории из века в век, поднимаются и развиваются на более высоком уровне как непобедимые товарищеские отношения и стратегические отношения на вечные времена благодаря глубокой дружбе и особому братству между товарищем Ким Чен Ыном и товарищем Путиным, — говорится в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын поблагодарил Путина, что тот нашел время на встречу, несмотря на занятость государственными делами, отметило СМИ. Лидер КНДР был рад тому, что они встретились в «весьма особой обстановке» — на космодроме, где Ким Чен Ын вместе с президентом РФ осмотрел монтажно-испытательный корпус ракет-носителей.

Президент РФ в свою очередь показал высокопоставленному гостю свою личную машину и провел с ним теплую беседу за одним столом.

Ким Чен Ын на память о посещении космодрома Восточный оставил знаменательную запись в книге почетных гостей: «Слава России как страны первых покорителей космоса никогда не померкнет», — подчеркнули в Пхеньяне.

Ранее южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на ЦТАК сообщило, что Ким Чен Ын пригласил Путина посетить с ответным визитом КНДР. По данным СМИ, российский лидер принял предложение коллеги.

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также анонсировал встречу глав МИД России и КНДР Сергея Лаврова и Чхве Сон Хи, о которой договорились на полях состоявшегося саммита. По словам представителя Кремля, контакты по линии глав дипломатических ведомств ожидаются уже в октябре.