Epic Games начал бесплатную раздачу игры Overcooked

Видеоигровой онлайн-магазин Epic Games Store на неделю — до 11 июня — отменил плату за скачивание кулинарной аркады Overcooked.
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В издании предположили, что вскоре Epic Games откажется от анонсов будущих бесплатных релизов.
Как писал NEWS.ru, весной онлайн-магазин успел подарить пользователям GTA V, Civilization VI, Borderlands и другие видеоигровые хиты. В первые часы раздачи Grand Theft Auto сервера компании даже не смогли справиться с наплывом покупателей.
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