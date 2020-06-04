Epic Games начал бесплатную раздачу игры Overcooked

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Украинский «Нафтогаз» обратился с благодарностью к американским сенаторам за намерение ввести санкции против «Северного потока — 2». Законопроект был внесён в сенат ранее.

Санкции коснутся страховых компаний судов, которые работают на прокладке газопровода. Документ получил поддержку пяти сенаторов, включая самого влиятельного — Теда Круза от Техаса. «Нафтогаз» в ответ на это рассыпался в...