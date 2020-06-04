Мир

Epic Games начал бесплатную раздачу игры Overcooked

23:30, 04 июня 2020
Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/SVEN SIMON/Global Look Press

Видеоигровой онлайн-магазин Epic Games Store на неделю — до 11 июня — отменил плату за скачивание кулинарной аркады Overcooked.

По информации «Игромании», игра неожиданно заменила в акции многопользовательский симулятор выживания ARK: Survival Evolved. Следующим подарком пользователями должен стать файтинг Samurai Shodown.

В издании предположили, что вскоре Epic Games откажется от анонсов будущих бесплатных релизов.

Как писал NEWS.ru, весной онлайн-магазин успел подарить пользователям GTA V, Civilization VI, Borderlands и другие видеоигровые хиты. В первые часы раздачи Grand Theft Auto сервера компании даже не смогли справиться с наплывом покупателей.

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