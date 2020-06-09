«Эксперты» Украины рассказали о потерях ЗРПК «Панцирь» в Сирии и Ливии

https://static.news.ru/photo/23863356-aa81-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Турецкие ударные беспилотники в ходе боевых действий на территории Сирии и Ливии уничтожили не меньше 23 зенитных ракетно-пушечных комплексов российского производства «Панцирь-С1», сообщает украинское агентство Defense Express.

По данным неназванных источников, восемь ЗРПК «Панцирь-С1» были уничтожены в Сирии, а ещё 15 были потеряны в Ливии. Причём основная часть из них, утверждает агентство, погибли в борьбе с турецкими ударными БПЛА Bayraktar TB2 и Anka-S, приводит сообщение «Регнум».

Украинские эксперты утверждают, что что главная причина успеха турецких дронов — нападение «роем» в сочетании с применением турецкой станции радиоэлектронной борьбы Koral.

Как писал NEWS.ru, российское военное ведомство ответило на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении российских комплексов ПВО, которые сирийцы развернули в мятежной провинции. Минобороны назвало турецкие данные преувеличенными и ложными. В ведомстве заявили, что турецкие беспилотники не могли уничтожить в Идлибе восемь зенитных комплексов «Панцирь-С1», потому что сирийская армия располагала только четырьмя.