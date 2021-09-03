Украине предрекли новую волну беспорядков осенью

Политический аналитик Александр Кочетков заявил, что очередное повышение тарифов ЖКХ и общее подорожание продуктов станет «спусковым крючком» для нового витка беспорядков в Киеве. Он отметил, что даже при отсутствии каких-либо катализаторов внутриполитическая ситуация на Украине может в любой момент выйти из под контроля. Об этом говорится в материале, опубликованном на портале «Главред».

Опасность социального взрыва обусловлена недовольством украинцев действующей властью. Кочетков считает, что для снижения градуса напряжённости руководство страны может пойти на серьёзные меры, такие как перевыборы в Верховную раду или отстранение чиновников вплоть до премьер-министра. Однако, по его мнению, это не приведёт к стабилизации, поэтому беспорядки на Украине неизбежны.

А в такой обстановке искра обязательно проскакивает, — подчеркнул аналитик.

Ранее сообщалось, что на Украине опасаются нового Майдана. Лидер политической платформы «За жизнь» Игорь Медведчук предсказал стране новый политический переворот. Он основывает своё мнение на том, что украинскому государству необходим процесс прогрессивного развития. Как отметил украинский политик, действующая власть должна изменить политический курс или её сменят в ходе выборов.