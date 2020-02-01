https://static.news.ru/photo/c9ee5996-4535-11ea-8701-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Отношения между Россией и Белоруссией не могут изменить ни США, ни Европа. Такое мнение выразил председатель Совета международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

Так Быстрицкий прокомментировал визит госсекретаря США Майкла Помпео в Минск.

Никакие Соединенные Штаты, никакая Европа не могут изменить фундаментальную конфигурацию отношений между Россией и Белоруссией. Это достаточно сложно, это достаточно укоренимо, — цитирует Быстрицкого ТАСС.

Эксперт отметил, что Лукашенко при всём сложившимся погружён «в свою внутриполитическую проблематику», которая является «очень непростой». Быстрицкий отметил, что Лукашенко «довольно крепко сидит», но при этом Белоруссия — страна компактная, у неё есть общественное мнение на разные взгляды.

Быстрицкий назвал такое поведение политика типичным, так как он хочет «балансировать между разными силами», и поэтому Лукашенко маневрирует. Лукашенко хочет иметь как можно более сильные позиции в отношениях со всеми окружающими странами, включая Россию.

Аналитик ответил отрицательно на утверждение, что США пытается через Минск создать ещё один центр давления на Россию. Этот визит, считает эксперт, является компенсацией за счёт событий в начале года, когда Помпео не доехал никуда из-за событий в Ираке. Этот визит относится к ревизии внешнеполитических ориентаций, чтобы отметить его как «привет» европейцам и, в частности, Польше.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава МИД Белоруссии Владимир Макей выступает за усиление роли Соединённых Штатов Америки в республике, в том числе и в сфере экономики.