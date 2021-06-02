Эксперт оценил слова Макрона о присутствии РФ в Ливии: «Выводить нечего»

https://static.news.ru/photo/cc3e1478-c38f-11eb-b667-96000091f725_660.jpg Эммануэль Макрон Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Призыв президента Франции Эммануэля Макрона вывести все иностранные силы из Ливии не будет услышан международными игроками. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил старший преподаватель департамента политической науки НИУ ВШЭ, эксперт РСМД Григорий Лукьянов.

Накануне французский лидер, встречавшийся с премьер-министром Ливии Абделем Хамидом Дбейбой, напомнил о необходимости «положить конец иностранному вмешательству». По его мнению, это должно выражаться в выводе «всех сил и иностранных наёмников с ливийской территории: русских, турок, их сирийских наёмников и других».

Подобные заявления со стороны Запада звучат не впервые, но всякий раз не производят эффекта. Как отмечает Григорий Лукьянов, Турция, для которой ситуация в Ливии является частью более широкого процесса по сдерживанию конкурентов в Восточном Средиземноморье, не будет ослаблять свои позиции «на земле». Что же касается российских сил, то согласно официальной позиции Москвы, они не присутствуют на ливийской территории.

Россия никогда не признавала, что, например, консалтинговые компании в сфере безопасности, действующие в Ливии с участием специалистов из РФ, являются проводниками внешней политики. Поэтому и ответ на новое заявление Макрона может быть лишь один: нам выводить нечего, — заключает аналитик.

Ранее сообщалось, что российские вертолёты были замечены на репетиции военного парада национальной армии в ливийском Бенгази.