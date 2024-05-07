Эксперт оценил позицию Си Цзиньпина по олимпийскому перемирию на Украине Политолог Лукьянов: КНР одобрила идею перемирия на Украине в целях гармонии

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Си Цзиньпин

Китайцы выступают за мир и гармонию, процветание и благосостояние, поэтому Си Цзиньпин поддержал идею перемирия России и Украины на время летних Олимпийских игр, заявил NEWS.ru председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Однако, по его словам, это вряд ли повлияет на ход украинского конфликта.

Си Цзиньпин поддерживает все правильное и хорошее, это китайский стиль. Они — за мир и гармонию, процветание и благосостояние, — сказал Лукьянов.

В то же время, по его мнению, дело ограничится одним заявлением и китайцы не станут сами лоббировать идею перемирия. По мнению эксперта, нежелание повлиять на позицию Москвы и Киева связано с тем, что перемирие не входит в непосредственную сферу интересов Китая.

Они не будут ничего делать, чтобы убедить остальных. Если бы Олимпиада была в Китае, это могло иметь другой смысл. А так? Макрон хочет — пусть добивается, — пояснил эксперт.

Пекин поддерживает инициативу об олимпийском перемирии на время летних Игр в Париже, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже. Он призвал возобновить диалог и постепенно укрепить доверие между сторонами.

Президент Франции в ответ поблагодарил Си Цзиньпина за поддержку инициативы об олимпийском перемирии, которое может стать возможностью для установления прочного прекращения огня. Французский лидер также высоко оценил желание лидера Китая осуществить «координацию» перед визитом президента РФ Владимира Путина в страну.