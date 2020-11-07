Эксперт оценил будущую политику Байдена в торговле с Китаем

https://static.news.ru/photo/a5d284e8-2166-11eb-bf0f-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Aimee Dilger/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден будет вести более лояльную торговую политику в отношении Китая, чем Дональд Трамп. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук Юрий Авдеев.

По его словам, такая политика нового хозяина Белого дома может осложнить отношения между Россией и Китаем, сообщает РИА Новости.

В АТР всё будет зависеть от того, как будут складываться отношения между США и КНР. Вероятно, торговое сотрудничество между ними примет более лояльную форму. Для нас это будет значить отдаление в сотрудничестве с Китаем, — отметил эксперт.

Он добавил, что для Москвы президентство Байдена ничего хорошего не сулит. Вашингтон будет к ней относиться так же, как после «холодной войны», предположил Авдеев.

Победа Байдена приведёт к ещё большему хаосу в США, что в свою очередь отразится на всём мире и на РФ в том числе. Санкции нам могут показаться небольшими горчичниками, — подчеркнул экономист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев прокомментировал, чего можно ожидать в случае победы Байдена на выборах президента США. В частности, считает политик, можно ждать больше русофобии, санкций, «больше смертей в Донбассе» и в других горячих точках мира. Такое мнение выразил политик в Facebook.