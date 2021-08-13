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Востоковед оценил будущее Афганистана при талибах у власти

13:33, 15 августа 2021
Востоковед оценил будущее Афганистана при талибах у власти Фото: Stringer/XinHua/Global Look Press
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Афганистан может превратиться в плацдарм для распространения наркотиков и терроризма, если к власти придёт движение «Талибан» (запрещено в России). Об этом NEWS.ru заявил глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По его словам, смена власти в этой стране негативно скажется в первую очередь на соседях по региону.

Талибы активно участвуют в наркотрафике — около 40% бюджета движения, в их рядах сражаются боевики других террористических организаций, включая «Аль-Каиду» (запрещена в РФ. — NEWS.ru), и других группировок, запрещённых в Центральной Азии. Афганистан может превратиться в плацдарм для распространения наркотиков и для терроризма, — заявил эксперт.

По его мнению, у России будут такие же проблемы с талибами, как и у соседей, но это не является поводом для отказа от диалога, поскольку лучше вначале поговорить, а лишь потом решать вопрос силой.

Эксперт напомнил, что Россия совместно с Таджикистаном и Узбекистаном сейчас укрепляют границу с Афганистаном, чтобы не допустить выплёскивание хаоса и конфликта на территорию наших соседей и союзников. В регионе проводятся учения, чтобы показать афганской стороне, что при нарушении территории будет нанесён непоправимый урон.

Востоковед считает, что для простых афганцев не произойдёт никаких радикальных перемен в жизни. Он добавил, что в Афганистан сократят международные гуманитарные транши, на которых сейчас держится бюджет страны, с другой стороны, приход талибов к власти будет означать окончание войны. Освободится какое-то число рабочих рук, снизится нагрузка на экономику, сократится смертность, так что здесь результаты будут неоднозначными.

Здесь многое будет также. Все общественные язвы, которые есть сейчас, сами собой не рассосутся. С другой стороны, хочется верить, что люди, которые работают и создают какие-то материальные ценности для своей страны, смогут продолжить трудиться на благо своей родины, — добавил Мендкович.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил о взятии «Талибаном» под свой контроль всей территории Афганистана. Руководство движения отметило, что в стране не ведутся боевые действия. Президент Ашраф Гани в ближайшее время сложит свои полномочия. Он не стал уезжать из страны. Кроме того, талибы пообещали не убивать жителей Кабула. Они призвали чиновников не опасаться за свою жизнь.

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