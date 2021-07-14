Эксперт назвал главную тему переговоров Меркель и Байдена

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась с рабочей поездкой в Соединённые Штаты по приглашению главы Белого дома Джо Байдена. В беседе с NEWS.ru директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов назвал тему переговоров с американским лидером.

Несмотря на то что Меркель уходит с поста канцлера, она должна оставить какое-то наследие своему преемнику. Более ясные перспективы для своего преемника — это то главное, что будет обсуждаться на этой встрече, — рассказал Гарбузов.

По словам эксперта, также политики могут затронуть тему газопровода «Северный поток — 2» и вопросы того, как воспринимают антироссийские санкции немцы, а также европейские партнёры США. Гарбузов подчеркнул, что европейские страны несут очень большие потери от санкций, поэтому у канцлера есть надежда, что администрация Байдена будет более восприимчива к этим вопросам, поскольку наибольшие потери несут именно германские компании.

Европейцев не очень устраивает перспектива всю жизнь жить под санкциями и пытаться их обходить, — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул, что поездку Меркель в Германию нельзя считать визитом вежливости, несмотря на то что она подгадывалась к её уходу с поста канцлера для того, чтобы подвести черту под определённым периодом в отношениях с Вашингтоном.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что предстоящая поездка Меркель в США будет носить символический характер. По его мнению, канцлер хочет показать, что она уходит со своего поста как подруга Америки.