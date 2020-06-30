Эксперт: китайские санкции будут направлены на бизнес США

https://static.news.ru/photo/62c81e1e-baec-11ea-a90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Санкции КНР в отношении США будут направлены на бизнес, но в тех сферах, которые не являются жизненно важными для Китая. Такого мнения придерживается ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

Он отметил, что Пекин долгое время избегал применения ограничений в отношении Штатов. Однако ситуация может измениться. В ответ на американские санкции, связанные с Гонконгом, со стороны КНР могут последовать «первые значимые действия в этом направлении».

По словам эксперта, официально Китай введёт скромные санкции. Большая часть ограничений будет неформальной и обращена против американского бизнеса в КНР. Например, в сферах общепита и гостиничного бизнеса.

Это будет новый виток, который, скорее всего, окажет своё негативное влияние на мировую экономику, но избежать этих мер с китайской стороны уже не получится, — цитирует Кашина РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что попытки США запугать или устрашить Китай бесполезны. Таким образом он ответил на заявление госсекретаря США Майкла Помпео о прекращении экспорта в Гонконг (специальный административный район КНР) ряда товаров двойного назначения и военной продукции. Он также отметил, что Пекин готов принять контрмеры в ответ на американские санкции.

Угрозы со стороны Вашингтона последовали после принятия в Китае закона о национальной безопасности в Гонконге. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты. США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории.