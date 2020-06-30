Пекин ответил на попытки Вашингтона устрашить Китай

https://static.news.ru/photo/11bb4688-bac2-11ea-bcf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xing Guangli/Global Look Press

Попытки Соединённых Штатов Америки запугать или устрашить Китай бесполезны, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Таким образом он прокомментировал заявление госсекретаря США Майкла Помпео о прекращении экспорта в Гонконг (специальный административный район КНР) ряда товаров двойного назначения и военной продукции.

Китай много раз высказывал свою абсолютно чёткую позицию относительно Закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге — это является частью внутренних дел КНР, и никакие иностранные государства не имеют права в них вмешиваться <...> Китайское правительство официально объявило о решимости защищать национальную безопасность, суверенитет и интересы, своей приверженности принципу «одна страна — две системы», — цитирует дипломата ТАСС.

Лицзян добавил, что Пекин готов принять контрмеры на санкции со стороны Белого дома. 30 июня 2020 года высший законодательный орган КНР — постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. За документ, который критиковали и мировое сообщество, и жители самого специального административного района (САР), 162 члена комитета проголосовали единогласно. Документ вступит в силу 1 июля — в 23-ю годовщину перехода бывшего британского анклава под китайский суверенитет.

Закон определяет обязательства центрального правительства Китая и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности САР. Предполагается, что Пекин получит право задействовать в Гонконге сотрудников своих спецслужб, что позволит Китаю пресекать действия радикалов, устраивающих протесты.

США расценили законопроект о нацбезопасности как «захват» автономной территории. Данное решение может одинаково навредить как Китаю, так и США. КНР лишилась возможности торговать со всем миром через «окно». Для США возникла проблема работы офисов своих компаний, которых в Гонконге насчитывается около 1200. По оценкам экспертов, торговый профицит с этой территорией составляет более $31 млрд.

В мае премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подчеркнул, что пекинские власти хотят сформировать «стабильные правовые системы и механизмы правоприменения», направленные защиту нацбезопасности в Гонконге.

Позднее власти США, Австралии, Канады и Великобритании обнародовали совместное заявление с выражением глубокой обеспокоенности в связи с решением КНР распространить на Гонконг законодательство о национальной безопасности.

Вслед за этим американский лидер Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты начнут лишать Гонконг привилегированного статуса, так как он перестал быть обособленной составляющей Китая. На днях Помпео уведомил о решении американских властей ввести санкции против Китая из-за действий в отношении Гонконга. По его словам, новые ограничения затронут действующих и бывших должностных лиц КПК.

Помпео также заявил, что нельзя допускать отношения Китая к водам Южно-Китайского моря как к своей империи. Он добавил, что США поддерживают стремление лидеров стран АСЕАН к урегулированию споров на территории Южно-Китайского моря в соответствии с международным правом, в том числе нормами Конвенции ООН по морскому праву (ЮНКЛОС).

Как писал NEWS.ru, власти Китая заявили о намерении ввести визовые ограничения в отношении ряда американских чиновников за вмешательство в дела Гонконга. По словам представителя МИД Чжао Лицзяна, КНР призывает США перестать вмешиваться в ситуацию с Гонконгом, в противном случае Пекин готов принять решительные ответные меры