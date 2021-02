Эксперт: давление США на Xiaomi может привести к торговой войне с КНР

https://static.news.ru/photo/1dab4aca-655c-11eb-be51-96000091f725_660.jpg Фото: Kashif Masood/Xinhua

Xiaomi подала в суд американского округа Колумбия на Минобороны и Минфин США за попадание в чёрный список Вашингтона из-за якобы связей с военными структурами КНР. По мнению экспертов, давление Соединённых Штатов на компанию является проблемой для китайских властей и может привести к серьёзному противостоянию в торговой сфере.

Xiaomi была включена в середине декабря прошлого года в список «коммунистических китайских военных компаний», который ведётся Пентагоном с 1999 года. Американские инвесторы теперь не могут покупать акции Xiaomi, либо должны немедленно избавиться от них. В корпорации отрицают связи с военными Китая и намерены доказать это в американском суде.

Финансово оценить ущерб Xiaomi сложно: данных пока не опубликовано, но главной идеей американских властей является торможение научно-технологического развития ведущих китайских промышленных компаний, — приводит ФБА «Экономика сегодня» слова заведующего сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергея Луконина.

Он отметил, что связи с военными можно найти у любой технологической компании. Кроме того, проекты в военной сфере являются драйвером развития во многих странах, в том числе США и России.

Основной целью американцев являются инновационные гиганты КНР, такие как Xiaomi и Huawei. Данная политика Вашингтона эффективна. Каждый раз, когда США предпринимают санкционные действия, в Китае вынуждены менять бизнес-стратегию, цепочку поставщиков и ускорять технологическое развитие, а это сказывается на качестве продукции, — заявил Луконин.

По мнению эксперта, американские санкционные меры в долгосрочной перспективе могут привести к тому, что китайские технологические компании начнут уступать западным конкурентам долю на мировом рынке. Поэтому в Пекине рассчитывают договориться с администрацией Байдена, но речи о полном снятии ограничений нет — слишком масштабной была антикитайская деятельность Дональда Трампа.

Луконин отмечает, что действия Вашингтона в отношениях с Пекином продолжают быть недружелюбными, что может усугубить ситуацию не только в отношениях между двумя странами, но и привести к очередному кризису в глобальной экономике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что после запрета властей Соединённых Штатов вкладывать средства в компании, связанные с китайским военно-промышленным комплексом, Нью-Йоркская биржа (NYSE) ударила по крупнейшим мобильным операторам КНР. Площадка начала процедуру исключения акций China Telecom Corp Ltd (первый в мире по числу абонентов), China Mobile Ltd (четвёртый в мире по числу абонентов) и China Unicom (Hong Kong) Ltd.