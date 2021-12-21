Экс-замминистра финансов США назвал главу НАТО марионеткой

Экс-замминистра финансов США по экономической политике Поль Крэг Робертс опубликовал на своём сайте статью, в которой заявил о своём отношении к НАТО и Кремлю. По его мнению, в ситуации с требованиями по гарантиям безопасности Кремль оказался в тупике из-за «проамериканского интеллектуального класса» и «оплаченных ЦРУ» протестно настроенных граждан.

Робертс назвал главу НАТО Йенса Столтенберга «дешёвой гнилой марионеткой Вашингтона», которая «плюнула в глаза Кремлю своим ответом» на требования России по гарантиям безопасности. Он также поинтересовался, будут ли в Кремле и дальше делать вид, что не заметили такого заявления.

Всё, чего добился Кремль, — это показать, что он наивно верит во все декларируемые ценности Запада, в которые Запад, безусловно, не верит. <...> Мы находимся в точке, где Россия должна отступить или очень убедительно продемонстрировать, что она действительно применит превосходящие силы, — говорится в статье.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против предложения России об отказе Альянса от расширения на восток и оказания военной помощи Украине. По его словам, НАТО никогда не пойдет на уступки в вопросах безопасности своих союзников или права народа решать свою судьбу.

Столтенберг добавил, что Украина имеет право попросить помощи для этого. По его словам, он не видит, как это может угрожать России, «которая является агрессором в этом конфликте». Глава НАТО пояснил, что решимость Альянса поддерживать Киев обусловлена якобы наблюдаемым «большим скоплением сил» на российской территории вдоль украинской границы.