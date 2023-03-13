Экс-разведчик США заявил о планах Вашингтона открыть второй фронт против РФ Экс-разведчик США Риттер: Вашингтон намерен открыть второй фронт против России в Грузии

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

США намерены открыть второй фронт против России в Грузии, заявил офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty. По его словам, Вашингтон каждый год направляет Тбилиси помощь в размере $40 млн для проведения сценария, равносильного «мягкому перевороту».

США используют помощь в размере $40 млн, ежегодно направляемую через Агентство Соединенных Штатов по международному развитию, для проведения того, что равносильно «мягкому перевороту» в Грузии, направленному на смену нынешнего правительства на то, которое будет соответствовать американским, а не грузинским целям и задачам, включая создание «второго фронта» против России, — сказал Риттер.

По его словам, США готовы позволить жителям Грузии погибнуть в погоне за геополитическими амбициями Вашингтона, при этом никогда не пожертвуют жизнями американцев ради защиты Сакартвело.

Риттер уверен, что Грузия станет уменьшенной версией Украины. Экс-разведчик считает, что Киев бросят на произвол судьбы также, как это было с Афганистаном.

7 марта парламент Грузии большинством голосов принял законопроект об иноагентах в первом чтении, что спровоцировало беспорядки в Тбилиси. Протестующие начали собираться у здания парламента в столице с раннего утра, вечером митинг перерос в столкновения с полицией, которые продолжались несколько дней.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что правящая партия «Грузинская мечта» не допустит открытия второго военного фронта в стране. Он также призвал всех не пытаться внести беспорядки в государстве.