Экс-президент Бразилии Болсонару заявил о планах вернуться на родину

Фото: Carlos Elias Junior/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жаир Болсонару

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару планирует вернуться в страну в ближайшие несколько недель, об этом он заявил во время мероприятия в евангелической церкви во Флориде. The Associated Press отмечает, что это первый раз, когда политик сделал публичное заявление о приезде домой.

Бывший президент Жаир Болсонару заявил в субботу, что намерен вернуться в Бразилию «в ближайшие недели», — говорится в материале.

Болсонару находится в США с момента прибытия в Орландо 31 декабря, накануне инаугурации его соперника Луиса Инасиу Лулы да Силвы в качестве нынешнего президента Бразилии. Политик въехал в США по дипломатической визе сроком на один месяц, действие документа истекло 31 января. Болсонару сопровождала группа советников президента и его супруга, которые покинули Флориду в прошлом месяце.

В конце января Financial Times сообщало, что бывший президент Бразилии подал заявку на визу США сроком пребывания на полгода. Адвокат экс-главы государства Фелипе Александра предположил, что Болсонару останется во Флориде. По его словам, за это время ему рекомендовано не покидать страну.