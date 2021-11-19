Херсонская, Одесская и Николаевская области войдут в состав России вслед за Донбассом, если украинцы не изгонят из Киева «банду негодяев», заявил бывший народный депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с «ПолитРоссией». По его словам, Донбасс не вернётся в состав Украины ни при каких условиях, так как жители ЛНР и ДНР «не согласятся жить в фашистской стране».

Даже если гипотетически предположить, что украинские власти сейчас начнут реально выполнять Минские соглашения, Донбасс к Киеву уже не вернётся. Жители ЛДНР не согласятся жить в фашистской стране, — подчеркнул Журавко.

Он назвал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о Минских соглашениях «идиотскими воплями» и обвинил его и таких же «провокаторов» в потере Украиной Донбасса. Журавко убеждён, что Климкин своими заявлениями запускает «политическую мясорубку» и призывает Запад идти воевать на Украину. По мнению Журавко, нынешний политический курс Киева приведёт к потере Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

Сейчас Киев всё для этого делает. Эти регионы рано или поздно войдут в состав РФ, — заверил экс-депутат.

Он убеждён, что этого можно избежать, если народ Украины изгонит из Киева «банду негодяев»: тогда Россия поможет стране-соседке восстановить экономику и между странами наладится нормальный диалог.

Ранее Климкин призвал изменить политику Киева в отношении Донбасса, чтобы не потерять регион окончательно. Он отметил, что Минские соглашения не будут работать по вине Москвы, которая в этой ситуации «пойдёт дальше».