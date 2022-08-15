Экс-морпех заявил о сомнениях воюющих за Украину американцев Экс-морпех Дуган заявил о сомнениях воюющих за Украину американцев

Фото: US Marines/Global Look Press

Журналист и бывший морпех, уехавший в ДНР, Джон Марк Дуган заявил, что в корпусе американской морской пехоты у военнослужащих, воюющих за Украину, есть пророссийские настроения. Некоторые солдаты не верят западным СМИ, отметил он в беседе с РИА Новости.

Со мной связались несколько бывших коллег из корпуса, которые поддерживают российскую сторону и не верят западной лжи. Так что я не могу сказать за других, но в Америке есть довольно пророссийские последователи, не все это осознают, — подчеркнул бывший морпех.

По словам Дугана, морские пехотинцы, настроенные пророссийски, называют политику США на Украине преступной.

Ранее стало известно, что американский наемник, участвовавший в спецоперации на стороне Украины, заявил: солдаты ВСУ сняли с мертвых тел четырех его товарищей все ценные предметы и забрали их документы. Боец назвал «очень глупым» решение отправиться на Украину ради поддержки Киева.

Дональд Трамп между тем потребовал вернуть на место документы, которые были изъяты агентами ФБР при обыске в его имении в Мар-а-Лаго. По его словам, изъятые бумаги подпадают под определённую защиту.