Экс-министр обороны ДНР предрёк судьбу Донбасса в случае победы Байдена

https://static.news.ru/photo/f0012f94-223b-11eb-8c99-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков рассказал, что станет с Донбассом в случае победы Байдена. Он не исключает, что в таком случае на этот регион начнётся полномасштабное наступление украинских войск.

Стрелков пояснил, что война в Донбассе не заканчивается уже шесть лет и даже в перемирие там продолжают погибать люди.

Она там шла и вчера, и сегодня, и завтра. Она там никогда не прекращалась, интенсивность только менялась. Но решительное наступление украинских войск возможно, к сожалению. Оно было возможно все шесть лет. Сейчас оно очень возможно, особенно после победы Байдена, — сказал бывший министр в разговоре с URA.RU.

Во многом судьба Донбасса будет зависеть от Кремля, считает бывший представитель правительства ДНР. Но проблема заключается в том, будет ли реакция на происходящее со стороны России.

Стрелков не сомневается, что с приходом Байдена к власти Украина получит серьёзную поддержку Вашингтона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дальнейшая работа контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе не может быть плодотворной, если Россия не согласится с предложенным Киевом планом действий в регионе. Об этом заявил советник главы украинской делегации в контактной группе, а также советник украинской делегации по вопросам коммуникаций Алексей Арестович.