Экс-король Испании уехал в Доминикану

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Коррупционный скандал в Испании привёл к тому, что бывший король страны Хуан Карлос I уехал в Доминиканскую республику.

Как сообщает издание El Espanol, отрёкшийся от престола в 2014 году Хуан Карлос I выехал в Португалию, а оттуда вылетел в Доминиканскую Республику. Отмечается, что он может провести там с семьёй несколько недель и вернуться в Испанию в сентябре.

Правоохранительные органы Испании в настоящее время ведут расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка — Медина. Поводом для подозрений в отношении монарха стали €65 млн, которые он несколько лет назад назад передал Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн.

Предполагается, что они являются частью средств, «подаренных» королю саудовским монархом Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги. Деньги хранились в швейцарском банке, и расследование по поводу их происхождения было начато женевской прокуратурой в марте 2020 года.

На фоне этого скандала король Испании Филипп VI официально отказался от наследства отца. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средств из бюджета королевского двора.

Как писал NEWS.ru Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о том, что принял решение покинуть страну.