Экс-король Испании уехал в Доминикану

Коррупционный скандал в Испании привёл к тому, что бывший король страны Хуан Карлос I уехал в Доминиканскую республику.
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Правоохранительные органы Испании в настоящее время ведут расследование, связанное с заключением контракта на строительство скоростной железной дороги в Саудовской Аравии на линии Мекка — Медина. Поводом для подозрений в отношении монарха стали €65 млн, которые он несколько лет назад назад передал Коринне Сайн-Витгенштейн-Сайн.
Предполагается, что они являются частью средств, «подаренных» королю саудовским монархом Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Саудом за посредничество при заключении сделки с испанскими компаниями для строительства железной дороги. Деньги хранились в швейцарском банке, и расследование по поводу их происхождения было начато женевской прокуратурой в марте 2020 года.
На фоне этого скандала король Испании Филипп VI официально отказался от наследства отца. Кроме того, по решению монарха экс-глава государства больше не получает средств из бюджета королевского двора.
Как писал NEWS.ru Хуан Карлос I сообщил своему сыну, королю Испании Филиппу VI, о том, что принял решение покинуть страну.
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