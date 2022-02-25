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Экс-канцлер Германии назвала конфликт на Украине переломным событием

Меркель назвала конфликт на Украине переломным событием после окончания холодной войны
12:37, 25 февраля 2022
Экс-канцлер Германии назвала конфликт на Украине переломным событием Ангела Меркель Фото: Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press
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Бывший канцлер Германии Ангела Меркель назвала происходящее вокруг Украины «переломным событием в истории после окончания холодной войны». Она назвала действия Москвы нарушением международного права и «самым решительным образом» осудила их, сообщает агентство DPA.

Эта агрессивная война со стороны России знаменует собой глубокий переломный момент в истории Европы после окончания холодной войны, заявила Меркель.

До этого представители бывшего канцлера Германии сообщали, что она не намерена делать заявлений по ситуации, однако следит за ней.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что практически не видит смысла в дипломатических переговорах с Россией, так как «спираль противостояния» раскручена слишком сильно. По его мнению, украинский кризис может в скором времени перерасти в широкомасштабную войну в Европе.

Хабек признал, что введённые против России санкции отразятся и на экономике Германии, но для минимизации этого были приложены максимальные усилия. Он также отметил, что кризис неизбежно приведёт к качественному пересмотру немецкой энергетической политики, но федеральное правительство готово пойти ради этого на большие расходы.

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