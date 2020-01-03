https://static.news.ru/photo/1f75683a-2e63-11ea-b9db-fa163e074e61_660.jpg Майкл Морелл Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший и.о. главы ЦРУ Майкл Морелл заявил, что в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани Иран убьёт высокопоставленное должностное лицо Соединённых Штатов.

По его словам, ликвидация чиновника возможна при помощи террористической вылазки. Вероятно, убийство произойдёт на территории США.

Такое террористическое нападение может произойти в ближайшее время, — отметил он.

Также могут последовать убийства мирных граждан США в тех местах, где Багдад имеет ставленников. Среди подобных стран он назвал Ирак, Бахрейн и Ливан, передаёт CBS.

Вследствие произошедшего будут мёртвые американцы, мёртвые мирные американцы. Возможно, в следующие несколько дней в любом месте, где у Ирана имеются ставленники, — подчеркнул он.

Морелл добавил, что в Иране после убийства военного укрепятся позиции сторонников жёсткой линии.

Ранее NEWS.ru писал, что глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции Сулеймани был убит в ходе спецоперации США во время ракетного обстрела аэропорта Багдада.

В Госдепартаменте США заявили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана. По данным ведомства, генерал «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за его гибель.