Экипаж с россиянкой Анной Кикиной перешел на борт МКС

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Анна Кикина

Россиянка Анна Кикина и другие члены экипажа перешли на борт МКС после стыковки корабля Crew Dragon компании SpaceX. Трансляция полета ведется на сайте NASA.

Стыковка корабля с МКС прошла в автоматическом режиме в 00:01 мск. Люк корабля был открыт через полтора часа в лишним. Анна Кикина, а также астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката перешли на орбитальную станцию.

Анна Кикина стала первой из российских космонавтов, которая отправилась на МКС на американском корабле Crew Dragon в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом. Запуск корабля изначально был намечен на 3 октября, но его два раза переносили из-за урагана «Иан». Экипаж будет находиться на МКС 145 суток.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил горожанам подумать над увековечиванием в городе имени женщины-космонавта Анны Кикиной. Он сказал, что город исторически связан с космическими разработками, а предприятия города участвовали в создании первого спутника.