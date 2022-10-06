Мэр Новосибирска предложил увековечить в городе имя Анны Кикиной

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Космонавт Роскосмоса Анна Кикина

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть предложил горожанам подумать над увековечиванием в городе имени женщины-космонавта Анны Кикиной, пишет «МК в Новосибирске». Он напомнил, что город исторически связан с космическими разработками, а предприятия города участвовали в создании первого спутника.

Но это все прошлое, а Анна Кикина — настоящее. Давайте вместе подумаем, как мы можем увековечить ее имя в Новосибирске, — заявил Локоть.

До этого вице-мэр города Анна Терешкова заявила, что в честь Кикиной будет названа одна из улиц города, как это произошло с ее коллегой Валентиной Терешковой. Она уточнила, что предложения на этот счет будут обсуждаться уже по окончании полета.

Ранее с космодрома на мысе Канаверал в США стартовал космический корабль Crew Dragon. Он доставит на МКС новый экипаж, в состав которого входит россиянка Анастасия Кикина. На орбиту вместе с россиянкой отправились американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Он — единственный, кто имеет опыт космических полетов, для остальных этот полет является первым.

Данный полет является вторым из четырех, запланированных в рамках соглашения Роскосмоса и NASA. Еще два намечены на 2023 и 2024 годы соответственно.