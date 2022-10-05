Экипаж Crew Dragon с россиянкой Кикиной отправился на МКС

Фото: AP Photo/John Raoux/ТАСС

Экипаж Crew-5 отправился к стартовой площадке перед запуском к МКС

Космический корабль Crew Dragon стартовал с космодрома на мысе Канаверал в США. Он доставит на МКС новый экипаж, в состав которого входит россиянка Анастасия Кикина.

На орбиту вместе с россиянкой отправились американцы Николь Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Он — единственный, кто имеет опыт космических полетов, для остальных этот полет является первым. Несмотря на это, командует экипажем Манн.

Спасибо большое всем агентствам: Роскосмосу, NASA и, естественно, SpaceX за предоставленную возможность. Мы рады всем экипажем делать то, что мы сейчас делаем. И большое спасибо всем людям, которые сейчас с нами, — сказала Кикина.

Данный полет является вторым из четырех, запланированных в рамках соглашения Роскосмоса и NASA. Еще два намечены на 2023 и 2024 годы соответственно.

Ранее сообщалось, что полет экипажа с Кикиной был запланирован на 3 октября. Однако в NASA приняли решение отложить старт из-за надвигающегося на штат Флорида урагана «Иэн».